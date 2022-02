Chelsea, clamoroso ribaltone! Abramovich annuncia l’addio al club

In queste ore di tensione tra il mondo del calcio e la Russia a causa delle note vicende con l’Ucraina, una notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per il Chelsea. Il patron Roman Abramovich, infatti, ha annunciato l’addio al club.

CLAMOROSO – Roman Abramovich lascia il Chelsea. Attraverso un comunicato sul sito web della società, ha giustificato così la sua scelta: “In questi quasi vent’anni da proprietario del club, mi sono sempre visto come un custode della società, il cui lavoro era quello di garantire il successo che abbiamo oggi. Ma anche di costruire per il futuro, giocando un ruolo positivo anche nelle nostre comunità. Ho sempre preso le mie decisioni mettendo al primo posto gli interessi del club. Credo ancora in questi valori. Ecco perché oggi lascio la guida e la cura della società agli amministratori fiduciari della Chelsea Charitable Foundation. Credo che ora loro siano nella migliore posizione per perseguire gli interessi di tutti, dai giocatori, allo staff, fino ai tifosi“.