Vlahovic doppietta, l’Empoli crolla sotto i colpi della Juventus

La Juventus vince per 2-3 in trasferta contro l’Empoli, grazie anche a una doppietta di Dusan Vlahovic. A nulla servono le reti di Zurkowski e La Mantia. I bianconeri si portano a sette punti dalla vetta della Serie A.

VITTORIA ESTERNA – Importante vittoria per la Juventus di Massimiliano Allegri, che espugna il Castellani di Empoli con un 2-3. Ad aprire le marcature alla mezz’ora è Moise Kean, che sorprende Vicario con un preciso colpo di testa. Il vantaggio non dura molto: al 40′ infatti ci pensa Zurkowski a trovare il pareggio. Sullo scadere del primo tempo, però, spunta Dusan Vlahovic che piomba su un pallone vagante in area e manda le squadre al riposo sull’1-2. È sempre il serbo a permettere ai bianconeri di allungare, quando al 66′ supera Vicario e sigla l’1-3. A nulla serve, poi, il 2-3 segnato da La Mantia al 76′: tre punti importanti per la Juventus, che si porta a 7 punti dalla vetta della Serie A.