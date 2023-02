Milan, dirigenza al completo a Milanello! Massima intensità verso l’Inter

Il Milan si è allenato anche oggi a Milanello in vista del derby con l’Inter in programma domenica 5 febbraio alle ore 20.45 e valevole per la ventunesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Dirigenza presente e lavoro alla massima intensità

PRESENZE – Il Milan di Stefano Pioli prepara il derby con l’Inter di domenica 5 febbraio sotto gli occhi di un’attenta dirigenza. Presenti oggi a Milanello il Presidente Paolo Scaroni, il CEO Giorgio Furlani, il Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini e il Direttore Sportivo Frederic Massara.

REPORT – La squadra, dopo aver svolto l’attivazione muscolare in palestra, ha proseguito con il riscaldamento sul campo centrale con alcuni esercizi atletici focalizzati sulla rapidità ed eseguiti con l’aiuto degli ostacoli bassi. A seguire, esercizi tecnici e sfide uno contro uno svolte alla massima intensità possibile ma anche altre esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni. A chiudere, la classica partitella su campo ridotto. Domani (giovedì) è in programma un allenamento al mattino.