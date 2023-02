Inter-Milan, i rossoneri le provano tutte. Anche Scaroni a Milanello – Sky

Non un buon momento per il Milan, che cerca di preparare la sfida di domenica contro l’Inter. Su Sky Sport 24, Di Stefano riporta le probabili mosse di Pioli nel derby. Intanto anche la dirigenza e Scaroni si stringono intorno alla squadra per provare il tutto per tutto.

PROBABILI – Inter-Milan di domenica prossima si avvicina. Se la squadra di Simone Inzaghi arriva al derby stanca ma carica dopo l’ottima vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta (vedi articolo), quella di Stefano Pioli si trascina dopo i pessimi risultati. Secondo quanto racconta Peppe Di Stefano, in collegamento su Sky Sport 24, i rossoneri starebbero pensando a un cambio di atteggiamento, più che d’assetto tattico, per la sfida di San Siro. A detta dell’inviato nella sfida di domenica vedremo un Milan diverso, probabilmente con terzini e difesa più bloccati del solito. Rispetto alle prove viste nell’allenamento rossonero, dovrebbero esserci più muscoli e centimetri in mezzo al campo. Il centrocampo in Inter-Milan potrebbe essere formato da Sandro Tonali e Rade Krunić, con uno tra Pobega e con tonali e krunic e uno tra Tommaso Pobega e Aster Vranckx (con il primo in vantaggio sull’altro). In attacco, invece, si prevede Rafael Leão da una parte con Alexis Saelemaekers o Ante Rebic dall’altra. Sicuro sembrerebbe Olivier Giroud davanti. Il giornalista, poi, avverte della presenza a Milanello anche del Presidente del Milan Paolo Scaroni. Con lui, a sorvegliare l’allenamento, anche Maldini, Massara e Furlani. La società rossonera, insomma, tenta il tutto per tutto per caricare la squadra di Pioli in vista di Inter-Milan.

Fonte: Sky Sport 24