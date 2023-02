Inter-Milan, pochi dubbi su Skriniar. Ottimismo su Brozovic in ripresa – Sky

Dopo la qualificazione in semifinale di Coppa Italia, l’Inter si impegna nella preparazione del derby contro il Milan. Paventi, in collegamento su SKy Sport 24, racconta gli ultimi aggiornamenti su Skriniar e Brozovic, entrambi pronti a tornare.

RIENTRI – Dopo la vittoria in Coppa Italia, l’Inter può concentrarsi sulla preparazione del derby. Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, aggiorna sulla situazione più calda in casa nerazzurra. Secondo l’inviato di Sky Sport 24, Milan Skriniar sarebbe pronto per tornare in campo domenica. Tutto sta alla sua forma fisica e psicologica, ma Simone Inzaghi probabilmente non avrà problemi a contare sul difensore slovacco. La società non ha nessun dubbio sulla sua professionalità. Il calciatore è abbastanza serio per poter preparare al meglio il finale di stagione di fuoco dell’Inter. Come abbiamo visto nella sfida di ieri contro l’Atalanta, le alternative, comunque, ci sono. Eventualmente Matteo Darmian (vedi focus) potrebbe prendere senza alcun problema il posto dello slovacco. Paventi racconta le novità dell’Inter anche sul fronte infortuni. Nell’allenamento odierno Samir Handanovic e Marcelo Brozovic hanno lavorato insieme al squadra. Il centrocampista croato ha saltato la partitella finale ma le sue condizioni fisiche sono buone. Continuando così anche nei prossimi giorni potrà sicuramente essere tra i convocati di Inzaghi per Inter-Milan, almeno per la panchina.

Fonte: Sky Sport 24