Matip: «Inter, non si può smettere di lavorare anche dopo una bella gara»

Joel Matip, difensore centrale del Liverpool, ha parlato anche della partita contro l’Inter dopo la vittoria dei Reds nel match di andata.

REDS – Queste le parole a UEFA.tv da parte di Joel Matip, difensore centrale del Liverpool. «Mi piace davvero essere qui. Ogni giorno, non vedo l’ora di arrivare al club perché mi piace passare il tempo con tutti dentro e fuori il campo».

APPRODO – Matip sul suo arrivo al club inglese. «È stata una nuova avventura per me entrare in un grande club in un campionato e in un Paese stranieri. Ovviamente avevo dei sogni quando sono arrivato e sapevo che se avessi lavorato sodo sarebbe andato tutto bene».

TIFOSI – Matip sui tifosi dei Reds. «Quando cammini per la città vedi che i tifosi hanno speranze e sogni per questo club. Sono così appassionati e mettono molta energia in questo club».

MATCH – Matip sulla partita contro l’Inter dopo la vittoria nella partita di andata. «La motivazione c’è sempre. Devi metterti alla prova. Non possiamo smettere di lavorare, anche dopo una bella partita. Questo ti dà la motivazione per fare il possibile per provare a vincere il trofeo».