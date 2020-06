Massa arbitro di Inter-Sassuolo: seconda volta contro i neroverdi

Condividi questo articolo

Massa sarà l’arbitro di Inter-Sassuolo, partita della ventisettesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 19.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Imperia, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Meazza.

I PRECEDENTI – Inter-Sassuolo sarà la diciassettesima partita per Davide Massa come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è avvenuto in una partita da dimenticare in fretta, giocata il 23 settembre 2012 al Meazza: nella circostanza il Siena fu capace di ottenere una storica vittoria per 0-2, con le reti di Simone Vergassola e Francesco Valiani. Il bilancio generale è comunque positivo perché ha raggiunto quota dieci successi, due pareggi e quattro sconfitte.

IL RIENTRO – Massa riappare dopo un’assenza di oltre un anno con i nerazzurri. L’ultimo precedente è datato 14 aprile 2019, con una vittoria per 1-3 sul campo del Frosinone: nell’occasione rigore assegnato al 37′ a sbloccare il risultato, a seguito di un’evidente trattenuta di Yussif Raman Chibsah su Milan Skriniar, oltretutto a pallone non vicino. C’è anche una partita diretta proprio con gli avversari odierni, e qui il ricordo è meno dolce. Il 12 maggio 2018 Inter-Sassuolo con Massa terminò 1-2, con l’ultima vittoria neroverde al Meazza che sembrava porre fine alle speranze Champions League dei nerazzurri.