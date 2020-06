Bagatta: “Eriksen top, dà qualcosa in più all’Inter! Mi spiace che Bergomi…”

Bagatta – giornalista e conduttore -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, elogia Eriksen per la sua professionalità oltre che per le prestazioni offerte in maglia Inter. Una tiratina d’orecchie all’ex capitano nerazzurro Bergomi

STELLA NORDICA – Discutendo con il collega Alfredo Pedullà (vedi dichiarazioni), Guido Bagatta spende parole positive per il centrocampista danese: «Antonio Conte sicuramente ha fatto fare una preparazione più intensa ai suoi calciatori. Anziché essere più stanchi, sono più in forma! Mi dispiace che il mio amico Beppe Bergomi non abbia parlato benissimo di Christian Eriksen, invece è quello che dà qualcosa in più all’Inter. E doveva giocare fin da subito! Eriksen si è preparato meglio, i nordici hanno una marcia in più. Sono nettamente più avanti degli altri, si vede che hanno una coscienza diversa. Romelu Lukaku ha un vantaggio fisico rispetto agli altri, per come sfrutta il suo corpo. Si è allenato bene. Quello che ha combinato Danilo nella Juventus? Conte se lo mangiava vivo, invece Maurizio Sarri è più buono…». Questo il pensiero di Bagatta, che spazia dall’Inter alla Juventus di oggi.