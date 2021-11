Marinelli arbitro di Venezia-Inter: oggi esordio assoluto

Marinelli sarà l’arbitro di Venezia-Inter, partita della quattordicesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Tivoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Penzo.



NIENTE PRECEDENTI – Venezia-Inter sarà la prima partita per Livio Marinelli come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara della sezione di Tivoli classe ’84, fa l’esordio dopo oltre quattro anni dalla prima in Serie A. Con l’Inter Marinelli ha alcuni precedenti con la squadra Primavera. Uno in particolare è un ricordo felice: il 7 aprile 2016 fu il direttore di gara nella vittoria per 0-1 all’Allianz Stadium sulla Juventus, nella finale d’andata di Coppa Italia Primavera (poi conquistata al ritorno).