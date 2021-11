Venezia-Inter, Inzaghi cambia le fasce. C’è Correa: la probabile formazione – CdS

Venezia-Inter, Barella e Lautaro Martinez riposano. Non ci sarà Vidal (tocca a Gagliardini). Correa verso una maglia da titolare con Dzeko. Ecco le possibili scelte di Simone Inzaghi secondo il Corriere dello Sport.

LA PROBABILE – Venezia-Inter, turnover ragionato per Simone Inzaghi che non stravolgerà particolarmente la squadra ma in compenso farà riposare qualche pedina fondamentale, come Barella. Con Vidal out, Gagliardini si giocherà le sua chance dal 1′ a centrocampo con Brozovic e Calhanoglu. Oltre Handanovic, difesa confermata con il solito Ranocchia al centro della difesa. Inzaghi cambia le fasce: spazio a Dumfries e Dimarco. In attacco anche Lautaro Martinez potrebbe riposare, pronto Correa a far coppia con Dzeko.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter contro il Venezia (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Correa.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.