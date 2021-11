Dzeko regala gli ottavi all’Inter e adesso punta al campionato – CdS

Dzeko al centro del progetto dell’Inter di Inzaghi, ha già regalato gli ottavi di finale di UEFA Champions League e ora punta alla vittoria del campionato come già fatto in Germania e Inghilterra.

CENTRO DEL PROGETTO – Dzeko al centro del progetto dell’Inter, crede nel progetto e lo ha dimostrato con i suoi 10 gol realizzati in 18 gare disputate, gli ultimi dei quali sono stati la doppietta con cui l’Inter ha battuto lo Shakhtar Donetsk regalando di fatto l’accesso agli ottavi di finali di UEFA Champions League. Ora però, dopo la Champions League, c’è da concentrarsi ancora sul campionato, che il bosniaco vorrebbe vincere con i nerazzurri dopo aver conquistato il titolo in Germania e Inghilterra. Sarà fondamentale ripetersi anche oggi contro il Venezia, dove Dzeko dovrebbe essere confermato in attacco (vedi probabili formazioni) alla ricerca del gol (non segna dalla sfida contro la Juventus).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno