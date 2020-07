Manolas, le condizioni per Inter-Napoli dopo l’infortunio col Sassuolo

Manolas ha chiesto il cambio al 59′ di Napoli-Sassuolo 2-0 (vedi articolo), venendo sostituito da Maksimovic. La società partenopea, dopo la vittoria di questa sera, ha comunicato via Twitter le prime informazioni sul difensore greco. Con l’Inter martedì sera presenza in dubbio.



IL PRIMO BOLLETTINO – Poche battute, ma che fanno capire qualcosa sulle condizioni: “Kostas Manolas è stato sostituito per un forte trauma contusivo al costato”. Già nella giornata di oggi, presumibilmente, il Napoli farà ulteriori controlli per il difensore greco. Non è escluso che possa saltare l’Inter, visto che gli azzurri devono pensare al Barcellona in Champions League (sabato 12 agosto).