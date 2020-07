Gattuso: “Turnover in Inter-Napoli? Sto cambiando sempre, ora un ruolo”

Gattuso preannuncia turnover per Inter-Napoli, anticipo della penultima giornata di Serie A in programma martedì alle 21.45. Il tecnico degli azzurri, intervistato da Sky Sport, ha fatto sapere dov’è che farà rotazione al Meazza. Queste le sue parole dopo la vittoria per 2-0 sul Sassuolo (vedi articolo).

SI CAMBIA! – Gennaro Gattuso risponde a una domanda di Giuseppe Bergomi, che gli chiede se contro Inter e Lazio farà turnover in vista del Barcellona (con cui il Napoli giocherà fra due settimane): «Se vai a vedere sto cambiando, nelle ultime sette-otto partite, sempre sei giocatori. Non ho portato Mario Rui in panchina, abbiamo visto i dati e gli si era abbassata la forza delle gambe. Gli abbiamo fatto i test e abbiamo preferito lasciarlo a casa. Sicuramente, forse, fra tre giorni farò la stessa cosa con qualche centrocampista, perché secondo me devono fare due o tre sedute di forza prima di affrontare la partita con il Barcellona».