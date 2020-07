VIDEO – Brescia-Parma 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Brescia-Parma, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Mario Rigamonti.



DOPPIETTA SERVITA – Brescia-Parma 1-2 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Il Parma non aveva mai vinto in questo mese di luglio fino a mercoledì, quando ha superato il Napoli. Passano tre giorni e i gialloblù si ripetono, battendo il Brescia già retrocesso. Dopo dieci minuti lancio di Luigi Sepe a pescare Dejan Kulusevski, che salta due avversari e il portiere avversario ma a porta vuota, contrastato, calcia alto. In apertura di ripresa cross da destra e di tacco Gianluca Caprari colpisce il palo con una splendida girata. Il gol del Parma è nell’aria e arriva al 59′, con un insospettabile: Gervinho imbuca per Kulusevski, cross dal fondo e Matteo Darmian, dimenticato dalla difesa del Brescia, di destro appoggia in rete. I padroni di casa pareggiano dopo tre minuti, errore in rinvio di Sepe, Ernesto Torregrossa viene travolto ma subentra Daniele Dessena che col destro non perdona. Non basta al Brescia, che si divora il 2-1 con l’imbarazzante Florian Ayé che calcia addosso a Sepe. Gol sbagliato gol subito: all’81’ da rimessa laterale tacco di Luca Siligardi e grandissimo destro a giro all’incrocio di Kulusevski. Di seguito il video con la sintesi di Brescia-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.