Manchester City-Inter, domani rifinitura all’Ataturk: definito l’orario

Domani, alla vigilia di Manchester City-Inter, la squadra di Inzaghi svolgerà la rifinitura all’Ataturk. Ecco quando sarà testato il terreno di gioco scenario poi della finale di Champions League.

IN CAMPO – Oggi ultimo allenamento ad Appiano Gentile (vedi articolo), ma domani l’Inter farà una seduta direttamente all’Ataturk Olimpiyat Stadyumu, la sede della finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi potrà così provare – così come quella di Pep Guardiola, il terreno di gioco a poco più di ventiquattro ore dal calcio d’inizio. L’allenamento si svolgerà alle 17 ora italiana, le 18 in Turchia, e durerà per circa un’ora prima di lasciare spazio agli avversari. Nel pomeriggio di oggi prevista la partenza per Istanbul, con un volo da Malpensa. Domani, in aggiunta, si terrà anche la conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia di Manchester City-Inter (vedi articolo).