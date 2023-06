Ag Akinsanmiro: «Tante richieste, ma scelto progetto Inter. Mi ha detto…»

Crescenzo Cecere, agente di Ebenezer Akinsanmiro, ha parlato del futuro del giovane trequartista dell’Inter (e non solo).

PRIMI MESI – Queste le parole di Crescenzo Cecere, agente di Ebenezer Akinsanmiro, a SportItalia sul giovane trequartista dell’Inter. «E’ soddisfatto di questi primi mesi all’Inter? Siamo tutti soddisfatti – si legge su SportItalia.com –. Il ragazzo ha vissuto dei momenti fantastici. Il tesseramento è arrivato il 14 febbraio: in pochi mesi è già stato integrato con la prima squadra per allenamenti e partite, una esperienza per lui soddisfacente ed importante».

FIDUCIA E MINUTI – Ancora Cecere su Akinsanmiro che ha trovato subito fiducia e minuti. «Sì, è arrivato in Italia e si è imposto subito in modo deciso nel campionato Primavera. Ha fatto delle grandi partite, nelle ultime gare è sempre stato nella top 11 del campionato. Ha fatto vedere le sue qualità».

BENEFICI – Cecere ha quindi spiegato i benefici ha portato ad Akinsanmiro aggregarsi alla Prima Squadra. «Il ragazzo è cresciuto: le grandi qualità le aveva e le ha, così come i margini di miglioramento. L’Inter ha deciso di prenderlo per queste qualità che ha intravisto. Ovviamente poi ci vuole umiltà e pazienza e decisione, tutte qualità che il ragazzo ha. Il tempo è dalla sua parte».

FUTURO – Cecere sul futuro di Akinsanmiro. «Nella prossima stagione potrebbe già andare a “farsi le ossa” in prestito, oppure rimarrà? Ci sono tante richieste, molte squadre si sono interessate a lui. Ma è stata fatta una scelta per il progetto-Inter, ci crediamo fino in fondo. Il ragazzo resterà quasi sicuramente qui, a disposizione anche della Primavera quando ci sarà bisogno di lui».

TRASFERIMENTO – Cecere ha poi spiegato come Akinsanmiro ha vissuto il trasferimento in una squadra come l’Inter. «Appena è arrivato a Milano, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di andare a vedere una partita a San Siro. Da spettatore, tifoso. E lui mi ha detto una frase significativa». «Quale? Ha detto: ‘Il mio sogno è che questo diventi un giorno il mio stadio’. Spero che questo sogno si avveri».

ESEMPI – Cecere ha infine aggiunto su Akinsanmiro, che si sta allenando vicino a grandi centrocampisti. «Da chi sta “rubando” maggiormente? Ha esempi come Mkhitaryan e Barella dai quali prende spunto, ma ha legato con tanti giocatori, si è visto anche nei festeggiamenti. Si è integrato subito bene nella prima squadra».