Lukaku, volontÃ  giocatore chiara: le ultime in vista di Atalanta-Inter – Sky

Lukaku, volontà giocatore chiara: le ultime in vista...

Lukaku, volontà giocatore chiara: le ultime in vista di Atalanta-Inter – Sky

Romelu Lukaku Genoa-Inter

Lukaku o no? Questo il dubbio che accompagnerà Antonio Conte fino alla consegna delle formazioni di Atalanta-Inter. Ecco – secondo Andrea Paventi di “Sky Sport” – le ultime sul belga

ATTESA – «Lukaku vuole esserci domenica contro l’Atalanta. È stato convocato dal Belgio per i due match di Nations League, ma al momento piu Sanchez con Lautaro Martinez come coppia d’attacco. Ci sono però ancora due giorni». Queste le parole di Andrea Paventi a “Sky Sport 24” in collegamento da Appiano Gentile.