Eriksen, club pronti a tornare alla carica. Formula? Inter chiara – GDM

Eriksen non ha ancora inciso con la maglia dell’Inter. Di questo e del suo futuro ha parlato l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sottolineando la volontà del club nerazzurro

SITUAZIONE – Di Marzio ha parlato così di Eriksen a “Sky Sport 24”: «Se continuerà questo trend con il giocatore che non è una prima scelta, le squadre che volevano prenderlo a ottobre torneranno alla carica. I margini continuando di questo passo per una partenza ci sono anche se l’Inter ha detto no ai prestiti dei suoi giocatori più importanti come ad esempio Nainggolan. Servono offerte importanti».