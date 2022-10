Lukaku tra i convocati per Inter-Viktoria Plzen: arriva la conferma – Sky

Arriva la conferma della presenza di Romelu Lukaku tra i convocati per Inter-Viktoria Plzen. Direttamente da Appiano Gentile, dove Matteo Barzaghi ha ribadito il fatto di come il belga sia rimasto in ritiro con i compagni. Il suo ritorno è sempre più vicino.

CONVOCATO – Romelu Lukaku ci sarà per Inter-Viktoria Plzen. Anche se, chiaramente, non dal primo minuto. Il belga, però, è rimasto ad Appiano Gentile insieme ai compagni di squadra nel ritiro prepartita. L’unico a non esserci è Marcelo Brozovic, che è uscito però già da un paio d’ore come riporta l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi. Il suo ritorno è ormai sempre più vicino.