Viktoria Plzen, lo stato di forma in vista dell’Inter: due sconfitte da eliminazione

Si avvicina sempre di più la sfida di domani alle 18.45 che vedrà contrapposte Inter e Viktoria Plzen, nella quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. I cechi arrivano alla sfida reduci da due sconfitte da eliminazione.

STATO DI FORMA – Nelle ultime cinque partite, il Viktoria Plzen ha rimediato due sconfitte. Entrambe decisamente pesanti. Una contro il Bayern Monaco in casa per 2-4, che ha sancito l’eliminazione matematica dei cechi dalla Champions League. L’altra forse anche peggiore. Ovvero nella Coppa di Repubblica Ceca contro il Hlucin, squadra di seconda divisione. Un 3-2 che ha portato il Viktoria Plzen a uscire anche dalla coppa nazionale. Di contro, però, gli avversari di domani dell’Inter continuano con la loro marcia in campionato. Tre le vittorie, con otto gol segnati e solo uno subito nell’ultima giornata contro il Banik Ostrava.