VIDEO – TG Inter-News, puntata del 25 ottobre: tutte le notizie in 180 secondi

TG IN NERAZZURRO − Archiviata la vittoria di Firenze in extremis, è testa al Viktoria Plzen in Champions League. Nel pomeriggio hanno parlato Simone Inzaghi ed Henrikh Mkhitaryan in conferenza stampa presentando il match di San Siro (vedi articolo). Atteso anche il rientro di Romelu Lukaku, con un indizio non banale (vedi articolo). Questo e altro nell’edizione odierna del TG Inter-News, condotto dalla nostra redattrice Romina Sorbelli. Di seguito la puntata di martedì 24 ottobre 2022 pubblicata sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito!).