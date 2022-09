Lukaku ancora a parte, in casa Inter si prepara la trasferta di Udine – Sky

In casa Inter ci si prepara, dopo la vittoria di ieri contro il Viktoria Plzen, alla sfida di domenica (12.30) contro l’Udinese. Allenamento di scarico, Romelu Lukaku ancora a parte. Di seguito gli aggiornamenti dell’inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, Matteo Barzaghi.

PREPARAZIONE – Nemmeno il tempo di godersi la vittoria in UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen, che in casa Inter è già ora di pensare alla sfida di domenica alle 12.30 contro l’Udinese. Dopo il rientro in Italia i nerazzurri hanno dormito proprio ad Appiano Gentile e questa mattina sono scesi in campo per un allenamento di scarico. Ancora a parte Romelu Lukaku che continua a lavorare per recuperare la condizione migliore, ma non tornerà comunque in campo prima della sosta per le nazionali.