Onana, primo clean sheet in maglia Inter (e in Europa)

Mantenendo la porta inviolata contro il Viktoria Plzen, André Onana ha fatto registrare il suo primo clean sheet in maglia Inter. Ma non solo. Si tratta anche della prima volta senza subire gol per la squadra in questa UEFA Champions League.

PORTA INVIOLATA – Dopo i due gol subiti nella sfida contro il Bayern Monaco nella prima giornata della fase a giorni della UEFA Champions League, André Onana – alla sua seconda presenza in assoluto in maglia Inter – ha fatto registrare il suo primo clean sheet nella sfida di ieri contro il Viktoria Plzen. In trasferta. Un risultato sicuramente da sottolineare e da ricordare, in attesa che arrivi il suo momento anche in Serie A, dove al momento è Samir Handanovic il titolare. Due ulteriori dati da sottolineare della prestazione di Onana sono il fatto che per la prima volta in stagione l’Inter finisce una gara di Champions League con la porta inviolata, ma anche il fatto che si tratta della seconda partita consecutiva senza subire reti. Qualcosa che, fin qui, non era ancora successo.