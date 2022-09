Inter-Torino si gioca per la sesta giornata di Serie A 2022-2023: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto allo stadio Giuseppe Meazza alle ore 18. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti pre e post-partita.

Inzaghi conferma D'Ambrosio in difesa? Nuovo dubbio in difesa: oggi si decide – CdS 10 Settembre 2022 - 8:04 Inzaghi ieri aveva ancora un dubbio di formazione, soprattutto legato alla difesa. Possibile conferma per Danilo D'Ambrosio, ma secondo il Corriere dello Sport molto dipenderà dall'allenamento di oggi. DUBBIO IN DIFESA – Ieri Simone Inzaghi ha ...

Inter-Torino LIVE oggi: in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita 10 Settembre 2022 - 8:00 Inter-Torino si gioca per la sesta giornata di Serie A 2022-2023: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d'inizio è previsto allo stadio Giuseppe Meazza alle ore 18. ...

Serie A 2022-2023, 6ª giornata: i calciatori squalificati. Niente diffidati 10 Settembre 2022 - 7:31 Torna a esserci un elenco gli squalificati per la sesta giornata di Serie A, anche se solo con un giocatore, dopo che nello scorso turno nessuno era fuori per sanzione. Non c'è ancora invece l'elenco ...

Inter-Torino, Correa 'facilita' la scelta a Inzaghi: attacco già pronto – CdS 10 Settembre 2022 - 7:30 Inter-Torino ancora senza Romelu Lukaku. Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi però non ha dubbi sull'attacco titolare, soprattutto dopo quanto visto contro il Bayern Monaco. SCELTE IN ATTACCO – Edin Dzeko e Lautaro Martinez sarà ...

Serie A, 6ª giornata: diretta TV e streaming partite DAZN-Sky Sport 10 Settembre 2022 - 7:13 C'è anche l'Inter negli anticipi della sesta giornata di Serie A, ma il turno di campionato prevede un'altra partita prima di vedere in campo i nerazzurri col Torino. Ecco tutto il programma e i canali ...

Inter-Torino, una sola possibilità di scacciare la crisi immediata 10 Settembre 2022 - 7:01 Inter-Torino si giocherà oggi alle 18 e il valore di questa partita è di gran lunga superiore ai tre punti in palio. Lo impone il momento, così come le tante difficoltà viste in questo inizio ...

Torino in direzione Milano, anzi no! Guasto al pullman alla partenza 9 Settembre 2022 - 20:47 Spiacevole disavventura per il Torino, pronto alla partenza per Milano dove sabato 10 settembre giocherà contro l'Inter a San Siro. Come riportato dai colleghi di Toro.it, difatti, il pullman granata si è guastato pochi minuti ...

Inter-Torino, Handanovic e non solo. Inzaghi ne cambia quattro: la probabile formazione – Sky 9 Settembre 2022 - 20:29 L'Inter riparte da San Siro, in particolare dalla difficile sfida casalinga contro il Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Samir Handanovic torna tra i titolari. Quattro in totale i cambi effettuati da Simone Inzaghi ...

Inter-Torino, Paro (vice Juric) con 3 cambi dal 1′ a San Siro: torna Sanabria 9 Settembre 2022 - 19:07 Inter-Torino è la partita in programma domani a San Siro alle ore 18.00 (QUI le ultime sulle scelte di Inzaghi). La squadra di Juric, ancora assente in panchina per via di una polmonite (QUI le ...