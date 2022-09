Inter-Torino chiama Barella: il centrocampista cerca il riscatto personale

Inter-Torino vedrà il ritorno di Barella tra i titolari di Inzaghi. E proprio il sardo avrà i riflettori addosso dopo la settimana più difficile della sua carriera.

GIOCATORE SOTTO ESAME – In Inter-Torino i riflettori saranno accesi in particolare su un giocatore nerazzurro. Vale a dire Nicolò Barella. Il centrocampista contro i granata tornerà al suo posto sul centrodestra del centrocampo, da titolare. E dovrà dimostrare di aver capito i suoi errori nella sconfitta col Milan.

SETTIMANA DIFFICILE – Barella viene probabilmente dalla peggior prestazione della sua carriera. Col Milan è stato inconsistente nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore, attivamente nocivo alla prova di squadra. Una prestazione talmente fuori spartito da spedirlo in panchina contro il Bayern Monaco. Una scelta decisamente inusuale, che ha avuto un suo peso. Dopo una settimana simile, il numero ventitré deve rispondere in campo.

RISCATTO IN CAMPO – Barella aveva bisogno di resettare il sistema. Calmarsi un attimo e ritrovare i suo calcio. La partita col Torino può segnare una sua crescita personale. La panchina in Champions League voleva essere un messaggio. Ma solo il campo ci dirà se il messaggio è arrivato. E contro una squadra fisica come quella di Ivan Juric il suo contributo potrebbe risultare decisivo.