Lecce-Inter, Inzaghi tra il dubbio Brozovic e la bagarre mancina: exit poll

È già l’antivigilia di Lecce-Inter, prima giornata di campionato. Subito partenza insidiosa per i nerazzurri. Inzaghi sta ragionando sull’undici da schierare. Due interrogativi da risolvere

DUBBI − Meno due giorni a Lecce-Inter, esordio ufficiale dei nerazzurri in stagione. La sfida è in programma sabato 13 agosto alle 20.45 al Via del Mare. Ultima sgambata precampionato per l’Inter nella giornata di ieri contro il Sant’Angelo Lodigiano. Vittoria facile per 11-0 (vedi highlights). In vista di Lecce-Inter, Inzaghi è alle prese con due dubbi di formazione. Uno riguarda il ruolo di regista. Da capire se Marcelo Brozovic sarà rischiato o meno, pronto in caso Kristjan Asllani. L’altro interrogativo è a sinistra. Puntare su Robin Gosens oppure inserire Federico Dimarco nel suo ruolo naturale. Secondo Sport Mediaset, sia il croato che il tedesco sono avanti negli exit poll. Nelle prossime ore, il tecnico piacentino scioglierà le ultime riserve.