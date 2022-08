Dzeko, col Sant’Angelo segnali di ripresa: per Inzaghi due indicazioni

Edin Dzeko è stato uno dei protagonisti della rotonda vittoria dell’Inter sul Sant’Angelo. Il bosniaco ha dato segnali di ripresa, dopo un precampionato con più ombre che luci

SEGNALI – Edin Dzeko batte un colpo. Anzi due. Contro il Sant’Angelo, infatti, il bosniaco è stato protagonista di un ottimo primo tempo con due gol, di ottima fattura. Il numero 9 nerazzurro, impiegato dall’inizio nell’inedita (o quasi) coppia con Lukaku, ha dato segnali di ripresa, dopo un precampionato difficile e contrassegnato da più ombre che luci. Su Dzeko pesa, nell’immaginario collettivo, la seconda parte horror della scorsa stagione dove il bosniaco, dopo un super-utilizzo, era apparso in difficoltà fisica, con un netto calo di numeri e prestazioni. Quest’anno però, complice il ritorno di Lukaku, Inzaghi potrà centellinare al meglio le sue energie ed utilizzarlo come attaccante di backup: con un minutaggio limitato, il bosniaco può ancora fare la differenza sia in Serie A che in Champions League (come dimostrato nella prima parte della scorsa stagione).

INDICAZIONI – Inzaghi, inoltre, ha ricevuto due indicazioni importanti nell’allenamento congiunto andato in scena ieri: Dzeko e Lukaku sono in grado di giocare ( e rendere) come coppia d’attacco: il livello, modesto, degli avversari ammette cautela ma va ricordato che, nel 2019, nelle idee di Conte la coppia d’attacco titolare dei nerazzurri doveva essere composta proprio dal bosniaco e da “Big Rom”. Inoltre, il tecnico nerazzurro, ha potuto constatare che i carichi di lavoro sembrano pesare meno sulle gambe dei calciatori: buone notizie in vista della trasferta di Lecce, in cui l’Inter è chiamata a far bene.