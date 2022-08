Skriniar, il PSG non molla la presa ma ha un piano B sempre dal Lipsia

Il PSG rimane in pressing su Skriniar anche se la pista diventa giorno dopo giorno sempre più complicata. L’Inter non fa sconti. I parigini stanno pensando ad un piano B dal Lipsia

PIANO B − La pista Milan Skriniar non è ancora tramontata per il PSG ma diventata sempre più travagliata. L’Inter non è disposta ad accettare le richieste dei parigini: 70 milioni o non se ne fa niente. Secondo il quotidiano francese l’Equipe, l’uomo mercato parigino Luis Campos starebbe pensando ad un piano B, ossia Mohamed Simakan. Il giocatore del 2000 ha un costo di cartellino elevato, 40 milioni, ma inferiore a quello fissato dall’Inter per Skriniar. Dopo Nordie Mukiele, il PSG potrebbe fare doppietta in casa del Lipsia.