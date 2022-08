Galliani non si sbilancia: «Scudetto? No ai pronostici. Vi spiego il motivo»

Adriano Galliani, AD del Monza, non si è voluto esprimere più di tanto sulla lotta Scudetto. Né Inter, né Milan o Juventus. Il dirigente ha voluto temporeggiare

NO PRONOSTICI − Galliani sulla possibile lotta Scudetto non intende sbilanciarsi. L’AD del Monza evita di citare il ‘suo’ Milan o l’Inter: «Non è possibile fare pronostici per via del mondiale. Nessuno oggi è in grado di valutare come torneranno dal Qatar: chi scarico, chi motivatissimo, chi infortunato, chi stanco. Fermi due mesi, dal 13 novembre al 4 gennaio non siamo mai stati. Perciò evito di pronunciarmi». Così su ‘Il Giornale‘.