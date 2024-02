Lecce-Inter, per D’Aversa rientra un allarme. Persiste un ballottaggio – CdS

Nel corso della settimana di preparazione a Lecce-Inter Roberto D’Aversa ha rischiato di dover fare a meno di uno dei suoi titolari. Come spiega Corriere dello Sport resta un interrogativo.

SCELTE E RECUPERI – Alle ore 18:00 il fischio d’inizio di Lecce-Inter previsto allo Stadio Via del Mare. Simone Inzaghi si avvicina al match contro i salentini ragionando su un ampio turnover, mentre Roberto D’Aversa tira un respiro di sollievo dopo una settimana particolare. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, l’allenatore giallorosso ha rischiato di perdere Baschirotto, fermato da un attacco febbrile. Il difensore però sembra stare nuovamente bene, tanto da poter partire anche titolare. Dunque, allarme rientrato per D’Aversa, che recupera anche Banda per l’attacco. Dopo aver svolto per una serie di sessioni d’allenamento un lavoro personalizzato ora il calciatore sembra aver recuperato dall’infortunio al ginocchio. Per quanto riguarda le scelte di formazione, al centro della difesa giallorossa persiste un ballottaggio fra Blin e Touba. Il primo risulta favorito sul secondo per Lecce-Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Elio Donno