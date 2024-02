Doveri arbitro di Lecce-Inter: fra i precedenti male in stagione

Doveri sarà l’arbitro di Lecce-Inter, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Via del Mare.



I PRECEDENTI – Lecce-Inter sarà la trentunesima partita per Daniele Doveri come arbitro dei nerazzurri. Riappare a quasi due mesi dall’ultima volta, molto contestata nonché ultima mancata vittoria in generale. C’era lui il 29 dicembre, nell’1-1 al Ferraris contro il Genoa per la diciottesima giornata. Con il contrasto fra Yann Bisseck e Kevin Strootman molto discusso prima del gol del momentaneo vantaggio di Marko Arnautovic. L’esordio di Doveri era avvenuto in un turno infrasettimanale: successo per 3-2 contro la Sampdoria, rimontando lo svantaggio iniziale il 31 ottobre 2012. La prima vittoria in trasferta oltre quattro anni dopo, l’8 gennaio 2017 (alla seconda apparizione, molto lontana nel tempo). Finì 1-2 contro l’Udinese, pure lì ribaltando il punteggio: l’8 gennaio 2017 con doppietta di Ivan Perisic. Il bilancio con Doveri parla di dodici successi, dieci pareggi e otto sconfitte, prima volta contro il Lecce.