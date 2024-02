Lecce-Inter probabili formazioni 26ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Lecce-Inter in Serie A nel weekend e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per provare a consolidare la vetta a prescindere da Juventus e Milan. Le due squadre a partire dalle ore 18:00 si affronteranno presso lo Stadio “Ettore Giardiniero – Via del Mare” di Lecce per la partita della 26ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni di Lecce-Inter in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 59 Touba, 6 Baschirotto ©, 25 A. Gallo; 77 Kaba, 20 Ramadani, 8 Rafia; 7 Almqvist, 9 Krstovic, 22 Banda.

A disposizione: 40 Samooja, 98 Borbei; 10 Oudin, 11 N. Sansone, 12 Venuti, 16 Joan Gonzalez, 18 M. Berisha, 23 Sebastian Esposito, 29 Blin, 45 Burnete, 50 Pierotti, 91 Piccoli.

Allenatore: Roberto D’Aversa

Diffidati: Rafia e Banda.

Squalificati: 5 Pongracic, 13 Dorgu.

Indisponibili e/o non convocati: 21 Brancolini; 24 Corfitzen, 55 Dermaku, 83 Samek.

Altri giocatori: –

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Emergenza in difesa, dove Touba è in vantaggio sul capitano Blin per completare il quartetto obbligato. A centrocampo Oudin insidia Rafia per una maglia da titolare. In attacco più opzioni possibili ma Krstovic centravanti ora è favorito rispetto a Piccoli.

Probabili formazioni Serie A: Lecce-Inter

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 6 de Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 70 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris; 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 28 Pavard, 36 Darmian, 44 Stabile, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato: Bastoni.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 1 Sommer; 5 Sensi, 7 Cuadrado, 9 M. Thuram, 15 Acerbi.

Altri giocatori: 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 47 Kamate, 48 Aidoo, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Alle tante rotazioni già previste si aggiunge l’infermeria decisamente piena, che costringerà Inzaghi a rinunciare praticamente a tutta la formazione-tipo. In difesa si rivedrà Bisseck, più da braccetto destro che sinistro. A centrocampo anche Asllani scalda i motori in cabina di regia perché Calhanoglu non è al meglio. In attacco Arnautovic “vede” la panchina ma la decisione sulla coppia titolare senza Thuram verrà presa solo all’ultimo.