Lecce-Inter, un altro test in trasferta. Fino ad ora zero errori

Lecce-Inter oggi alle ore 18, Simone Inzaghi ha in programma un altro test in trasferta dove fino ad ora non ha mai sbagliato. Numeri spaventosi fuori da San Siro.

NUMERI – Zero sconfitte, z-e-r-o sconfitte fuori da San Siro per l’Inter. Difficile credere a questo dato, che appartiene all’Inter di Simone Inzaghi. La sua squadra in questa stagione raccoglie record su record. Oggi a Lecce l’ennesimo test del lungo anno corrente in cui i nerazzurri dovranno sopperire a diverse assenze e alle fatiche europee della settimana. 32 punti in 12 partite giocate in trasferta, 29 gol fatti e solamente 6 subiti. Le statistiche danno ragione all’Inter, che secondo i pronostici con il Lecce dovrebbe avere vita facile. Così non sarà, perché sarà in atto una rivoluzione da 7 cambi in campo. Non è detto che le seconde linee rispondano in modo adeguato rispetto all’impegno, sono però l’unica soluzione di fronte ai problemi di Francesco Acerbi, Marcus Thuram e Yann Sommer.