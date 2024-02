Inter, spunta nuovo main sponsor. Un nodo da sciogliere – CdS

L’Inter sarebbe in trattativa per un nuovo main sponsor. C’è però un problema, al quale corrisponde una possibile soluzione secondo Corriere dello Sport.

TRATTATIVA – Di ieri l’indiscrezione sulla vicinanza dell’Inter a un nuovo main sponsor. Si tratterebbe di un marchio legato a Betsson Group, società di scommesse. L’edizione odierna del Corriere dello Sport conferma, aggiungendo alcuni dettagli come lo stato avanzato della trattativa fra le parti e i numeri dell’offerta. Si parla di 30 milioni di euro pronti per essere messi sul tavolo dell’Inter. Una cifra superiore rispetto a quella che sarebbe disposto ad offrire Paramount per essere riconfermato sponsor di maglia o Qatar Airways. Nonostante ciò, però, resta un problema da risolvere affinché l’Inter possa raggiungere un accordo definitivo. La questione riguarda il Decreto Dignità, che non permette ai club di calcio di essere sponsorizzati da aziende di scommesse e betting. A questo punto una delle soluzioni per la società nerazzurra potrebbe essere quella di utilizzare il nome di un sito di intrattenimento, come StarCasinò.Sport, appartenente sempre al mondo Betsson Group e pur sempre legato al sito di scommesse. Sulla scia, insomma, di quanto fatto con LeoVegas.News, presente sulle maglie nerazzurre d’allenamento. Per proseguire, però, l’Inter necessita del via Libera dell’Agcom.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.