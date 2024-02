Lecce-Inter, Inzaghi scongiura ogni rischio: cambi in tutti i reparti! – CdS

Per Simone Inzaghi cadono sostituzioni dal cielo. Il tecnico nerazzurro in Lecce-Inter non forza i suoi nerazzurri e si affida ai cambi in ogni reparto, spiega Corriere dello Sport.

ZERO RISCHI – Delle due inedite certezze nerazzurre in Lecce-Inter abbiamo già discusso. Ora ampio spazio, quindi, a quelli che potrebbero essere i dubbi, o semplicemente le scelte ragionate, di Simone Inzaghi per la trasferta salentina. L’allenatore piacentino non vuole far correre alcun rischio fisico ai suoi calciatori, anche considerando il prossimo importante impegno di campionato contro l’Atalanta. Per questo, se la sensazione è che Hakam Calhanoglu non sia al top della condizione fisica, la decisione conseguente è che al suo posto giocherà dal 1′ Kristjan Asllani. In Lecce-Inter è destinato ad avere una maglia da titolare anche Davide Frattesi, felice di lasciar rifiatare per un po’ il compagno titolare Nicolò Barella.

TANTI CAMBI – Ma in Lecce-Inter i cambi che Inzaghi ha previsto di effettuare, rispetto alle scorse sfide nerazzurre, non riguardano solo la porta o il centrocampo. In ogni reparto del campo l’allenatore apporterà almeno un modifica, compresi difesa e attacco. E, allora, Stefan De Vrij mantiene il posto da riserva titolare di Francesco Acerbi, ma non vale lo stesso per Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. I due difensori verranno sostituiti dal 1′ da Aurel Bisseck e Carlos Augusto. Anche il reparto offensivo nerazzurro sarà particolare in Lecce-Inter. L’assenza forzata di Marcus Thuram verrà colmata da uno dei due attaccanti di riserva: per ora, però, sembra star vincendo il ballottaggio Alexis Sanchez rispetto a Marko Arnautovic. Lautaro Martinez, invece, è uno degli inamovibili anche in Lecce-Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia