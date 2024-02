Inzaghi con inedito: verso Lecce-Inter con sole due certezze – CdS

Tra ormai poche ore la squadra ditornerà in campo per disputare, in programma al Via del Mare alle ore 18:00. L’allenatore piacentino sembra avvicinarsi al match di campionato con una serie di dubbi di formazione , che secondo le previsione sarà completamente diversa rispetto alle ultime sfide disputate dai nerazzurri. Nella mancanza di sicurezza sulle ulteriori scelte una cosa riguardante Lecce-Inter è: per l’occasione Inzaghi dovrà fare a meno di. Il portiere svizzero non sarà presente nella trasferta salentina perché influenzato, mentre l’attaccante francese è indisponibile a causa di un infortunio rimediato contro l’Atletico Madrid. Come spiega l’edizione odierna di Corriere dello Sport, non era mai capito che entrambi i due giocatori fossero assente nella stessa partita in. Si tratta, dunque, di una situazione inedita per Inzaghi, che in Lecce-Inter vedrà fra i pali nerazzurriper la prima volta in Serie A. Nel corso di questa stagione, infatti, il secondo portiere nerazzurro ha giocato solo due partite: una in Champions League contro il Benfica e l’altra in Coppa Italia contro il Bologna.