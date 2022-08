Lecce-Inter, 2 assenti per Baroni. Occhio a un ballottaggio in attacco – Sky

Lecce-Inter è la sfida in programma allo stadio “Via del Mare” sabato alle ore 20.45, valevole per la prima giornata di campionato. Se Inzaghi prepara il match con il dubbio Brozovic (QUI le ultime), Baroni dovrà rinunciare a due dei suoi mentre in attacco occhio a un ballottaggio. Di seguito le ultime di Sky Sport

ASSENTI E BALLOTTAGGI – Lecce-Inter è una delle sfide più attese della prima giornata di campionato: da una parte la neopromossa pugliese e dall’altra i nerazzurri di Simone Inzaghi con un Romelu Lukaku in più. Il tecnico giallorosso, Marco Baroni, non potrà contare sullo squalificato Calabresi in difesa mentre Tuia è out per via di un infortunio. In mediana si prepara Askildsen con Bistrovic e Hjulmand a completare il reparto. In attacco nessun dubbio sulla presenza dal 1′ di Strefezza mentre si profila un ballottaggio tra Ceesay, al momento favorito, e Colombo.