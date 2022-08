Vilhena finalmente in Serie A: colpo Salernitana! In passato vicinissimo all’Inter

Vilhena è il nuovo colpo della Salernitana, che ne ha definito l’arrivo in prestito dall’Espanyol. In passato fu molto vicino all’Inter, ma la trattativa non decollò e il giocatore alla fine rimase in Olanda. Adesso è pronto per il debutto in Serie A.

ACQUISTO DI LUSSO – Sfumato definitivamente Andrea Pinamonti (vedi aggiornamento), la Salernitana continua la sua campagna acquisti. Il club del Presidente Danilo Iervolino sta definendo in queste ore l’arrivo in granata del centrocampista olandese Tonny Vilhena. Il giocatore arriva dall’Espanyol con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro. Già effettuate le visite mediche di rito. Vilhena si trasferirà in Italia dopo anni in giro per l’Europa, ma non è la prima volta che un club italiano si interessa al classe ’95. Nel 2016 anche l’Inter trattò la mezzala olandese, ai tempi in forze al Feyenoord e in scadenza di contratto. La trattativa non andò a buon fine. Anche perché in quell’occasione l’Inter scelse Ever Banega a costo zero. E Vilhena rimase in Olanda. Adesso le porte della Serie A sono finalmente pronte ad aprirsi per il centrocampista olandese: Salerno lo aspetta! E incontrerà l’Inter ma solo come avversario…