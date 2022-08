Lecce-Inter, Inzaghi decide su Brozovic: ecco quando. Un favorito a sinistra

Lecce-Inter è partita in programma sabato alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare”, valevole per la prima giornata di campionato. Secondo le ultime di Sky Sport, il dubbio di Inzaghi è sempre legato a Brozovic. Sulla corsia sinistra c’è un favorito

DUBBI E FAVORITI – Lecce-Inter è la sfida in programma sabato 13 agosto alle ore 20.45, valevole per la prima giornata di campionato. Simone Inzaghi, che presenterà la partita in conferenza stampa (vedi info), si avvicina all’esordio in campionato con un dubbio non da poco, vale a dire Marcelo Brozovic. Il croato ha accusato un risentimento al polpaccio e viene valutato giorno per giorno: la decisione definitiva verrà presa tra giovedì e venerdì. In ogni caso il tecnico nerazzurro tiene sulla corda Kristjan Asllani: se il 77 nerazzurro non ce la farà, sarà il giovane albanese a prendere il suo posto. Un altro ballottaggio è probabile sulla corsia sinistra con Robin Gosens al momento favorito nonostante sia ancora pienamente da valutare. In attacco zero dubbi: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez non vedono l’ora di scendere in campo.