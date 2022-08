Sconcerti: «Inter ha poche riserve in attacco! Roma ha il miglior allenatore»

Mario Sconcerti sulle frequenze di TMW Radio ha parlato di rose profonde tra le big in campionato citando in particolare l’Inter.

ROSE PROFONDE – Mario Sconcerti parla di rose profonde tra le big in campionato e trova una defezione nella formazione allenata da Simone Inzaghi: «Inter ha una rosa più profonda delle altre? Ha una squadra completa, ma ci stanno anche altre squadre complete, come la Roma. Vedremo cosa faranno Napoli, Juventus e Milan. Non si tratta di rose profonde o meno. L’Inter secondo me ha poche riserve in attacco. Ha due riserve particolari perché ha ormai un’età veneranda e l’altro è un giocatore che non riesce mai a trasformarsi in un bel giocatore. L’Inter adesso è completa, ha la stessa difesa e lo stesso attacco di quando ha vinto il campionato. I cambi faranno la differenza? Sì, ma vanno saputi fare e questo dipende da allenatore ad allenatore e in questo senso la Roma ha il miglior allenatore. Mourinho si inventa le gestioni delle squadre e questo è importante. Davanti ha allenatori che non hanno mai vinto campionati a parte Allegri».