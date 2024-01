Lazio-Lecce, occhi anche all’Inter: due recuperi per Sarri, uno dubbio – Sky

Alle 12.30 è in programma il calcio d’inizio di Lazio-Lecce, ultima gara di campionato per i biancocelesti prima di affrontare l’Inter – venerdì a Riad – in Supercoppa Italiana. Secondo Matteo Petrucci di Sky Sport sono due i recuperi per Maurizio Sarri, con un dubbio.

INCEROTTATI – Maurizio Sarri prepara Lazio-Lecce prima di dedicarsi totalmente alla preparazione della sfida di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Due recuperi: Ciro Immobile, che sarà in panchina e, in caso non ci sia necessità, non dovrebbe comunque entrare in campo. L’altro è Luis Alberto, che dovrebbe tornare a centrocampo anche se è in ballottaggio con Matias Vecino. Situazione diversa per Felipe Anderson che dovrebbe scendere in campo da titolare, anche se le sue condizioni sono in dubbio, dal momento che ieri non si è allenato.