Lautaro Martinez inarrestabile: un dato spicca su tutti

Lautaro Martinez nella sfida tra Inter e Monza ha mostrato ancora tutta la sua incisività in attacco, dimostrandosi non solo il migliore nel suo ruolo in Serie A, ma anche uno tra i migliori in Europa. Spicca un dato in particolare.

MEDIA IMPRESSIONANTE – Nell’1-5 di Monza-Inter c’è tanto, anzi, tantissimo di Lautaro Martinez. L’argentino ha messo in piedi un’altra prestazione da miglior attaccante del nostro campionato, con una doppietta. Due gol che fanno spiccare un dato in particolare: nelle diciotto presenze in questo campionato, il capitano nerazzurro ha segnato diciotto gol. Un girone intero viaggiando a una media di una rete a partita. Questo è Lautaro Martinez, che nella classifica marcatori ha scavato un profondo solco, con il doppio dei gol rispetto agli inseguitori. Tra cui spicca anche il compagno di squadra Hakan Calhanoglu, portatosi a quota 9 dopo la doppietta di ieri.