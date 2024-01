Mkhitaryan spiega calcio anche in Monza-Inter, rendendo chiara una cosa

Henrikh Mkhitaryan è tra i migliori in campo di Monza-Inter (1-5). L’armeno è il fattore cruciale nella manovra offensiva nerazzurra, e non solo per l’assist finale a Marcus Thuram.

TERZO PRIMO VIOLINO – Henrikh Mkhitaryan non è l’MVP di Monza-Inter solo perché le doppiette di Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu impongono altre valutazioni. Ma appare lampante sin da subito come l’armeno sia il gamechanger dei nerazzurri in Brianza (qui il suo voto). Apparentemente il suo contributo diretto al risultato finale si limita all’assist per Marcus Thuram, che fissa il risultato sull’1-5. Ma in realtà l’impatto di Mkhitaryan su Monza-Inter ha ben altro rilievo. La sua è una prestazione che spiega perfettamente perché la società abbia voluto rinnovare il suo contratto. E perché sia il giocatore di movimento più utilizzato da Simone Inzaghi (1.973 minuti totali), a discapito di altre risorse in mediana (Davide Frattesi in primis).

FUORI CATEGORIA – In Monza-Inter Mkhitaryan è il nerazzurro che gioca più palloni di tutti. 64 in totale secondo il report ufficiale della Lega Serie A. E la mappa di Whoscored ci mostra in quali zone del campo arrivano cotanti tocchi:

Il centro-sinistra è cosa sua, dalla trequarti difensiva in su. Ma il numero 22 è estremamente mobile, come tifosi e compagni ben sanno. E si fa sempre trovare nel posto giusto al momento giusto. Tanto in fase di costruzione, in cui serve 42 passaggi (valore più alto nell’Inter) col 91% di precisione. E 28 di questi arrivano in avanti, a sostegno della proiezione offensiva: ovviamente è il primo anche in questo dato.

HIGHLIGHTS – Così come lo è nel numero di passaggi riusciti nella trequarti offensiva: nessuno meglio di lui, che ne completa addirittura 17. Mkhitaryan è poi prezioso anche senza palla al piede. Tra Monza e Inter, nessuno recupera più palloni di lui: 7 in totale. E in tal senso l’azione all’88’ è il riassunto perfetto della sua partita: Mkhitaryan intercetta un pallone nella trequarti difensiva e si invola verso l’area avversaria, servendo poi un diagonale filtrante per Thuram. Tornando ai suoi passaggi negli ultimi trenta metri, va ricordato che è lui a servire il penultimo passaggio prima dello 0-2 di Lautaro Martinez e del successivo 0-3 di Hakan Calhanoglu. Il professore armeno non perde occasione per insegnare calcio ancora una volta, dimostrando la sua centralità in questa Inter.