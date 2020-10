Lazio-Inter, scelta la maglia per la partita dell’Olimpico

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Il club nerazzurro ha comunicato con quale maglia scenderà in campo per Lazio-Inter, in programma oggi pomeriggio alle ore 15

TWEET – L’Inter ha reso noto tramite un messaggio su Twitter la maglia indossata dai propri giocatori oggi pomeriggio alle ore 15 per Lazio-Inter, partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Si tratta della terza maglia, una casacca che somiglia moltissimo a quella del 1998 con cui i nerazzurri vinsero per 3-0, proprio contro la Lazio, la Coppa Uefa nella finale giocata al Parco dei Principi a Parigi. La speranza è che anche nella giornata odierna possa finire allo stesso modo.