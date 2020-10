Skriniar, Tottenham tenta un ultimo assalto: Inter ferma su un punto

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Per Milan Skriniar, difensore dell’Inter, il Tottenham intenderebbe provarci fino all’ultimo e accontentare così la richiesta di José Mourinho

SITUAZIONE – Il Tottenham non vorrebbe mollare fino all’ultimo Milan Skriniar. Tuttavia l’Inter resterebbe ferma sulla sua valutazione di 45 milioni di sterline, cioè lontano da quella fatta dagli Spurs. Questo spiega il Mirror, che aggiunge come il club londinese starebbe tentando di alleggerire il peso degli ingaggi dei giocatori sul proprio bilancio. Dopo l’addio di Juan Foyth, in prestito al Villarreal, si starebbe provando a cedere anche Danny Rose.

OBIETTIVO – Il Tottenham avrebbe mostrato interesse anche per il difensore del Chelsea, Antonio Rudiger, ma ora che il Milan si sarebbe fatto avanti, la pista per il centrale slovacco sembrerebbe più probabile. Intanto dovrebbe salutare la squadra allenata da José Mourinho anche il terzino sinistro Ryan Sessegnon, in prestito all’Hoffenheim. Staremo a vedere se la società britannica riuscirà a convincere i nerazzurri in queste ultimissime battute di mercato.

Fonte: John Cross – Mirror.co.uk