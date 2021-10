Lazio-Inter, non solo il ritorno di Inzaghi da ex: big match a 360° con rebus

Lazio-Inter si giocherà alle ore 18. Allo Stadio Olimpico di Roma si torna in campo dopo la lunga sosta per le nazionali, in una partita particolare per Inzaghi. Ma il ritorno da ex del tecnico non è l’unico spunto.

VALORE ALTISSIMO – Lazio-Inter, si sapeva dal giorno del ribaltone in panchina, sarebbe stato un momento chiave per Simone Inzaghi. Prima volta da ex per l’allenatore passato da una parte all’altra in estate, dopo ventidue anni alla Lazio. Dalle 18, per novanta minuti più recupero, i ricordi dovranno essere accantonati, perché l’Inter deve proseguire il cammino. Non sarà facile, contro un avversario di spessore (reduce da un passaggio a vuoto a Bologna), ma comincia un altro ciclo di sette partite in tre settimane e saranno tutte determinanti. Approcciare bene questa, in un campo difficile, sarebbe anche il modo migliore per arrivare al dentro o fuori di Champions League contro lo Sheriff di martedì.

REBUS IN VISTA – Inzaghi certo non si aspettava la prima da ex in Lazio-Inter con le scelte di formazione da fare all’ultimo. Purtroppo lo scriteriato calendario internazionale fa sì che la sosta si sia portata via Alexis Sanchez e Arturo Vidal, non rientrati in tempo dal Cile. Ce l’hanno fatta invece Joaquin Correa, Lautaro Martinez e Matias Vecino: l’allenatore valuterà soprattutto il Toro. L’unica certezza davanti è Edin Dzeko, l’alternativa è Ivan Perisic seconda punta visto che Hakan Calhanoglu non è al 100%. Difesa da registrare: solo un clean sheet in queste sette giornate. Nella Lazio Maurizio Sarri è senza Francesco Acerbi ma ha ritrovato Ciro Immobile (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Lazio-Inter: collegamenti in diretta con l’inviato all’Olimpico, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).