Lazio-Inter, per Sarri il dubbio di formazione non è legato a Immobile

Lazio-Inter si giocherà alle ore 18. Per Sarri non ci sono sudamericani da valutare, ma la formazione gira attorno a diversi nomi. Fra questi, però, non quello di Immobile per il quale la scelta è già fatta.

TUTTO DEFINITO – In Lazio-Inter ci sarà regolarmente Ciro Immobile dal primo minuto. Il centravanti ha superato il problema fisico accusato contro la Lokomotiv Mosca in Champions League due settimane fa, che lo ha fatto rimanere a Roma durante la sosta per le nazionali. Il fatto che si sia allenato in questi ultimi giorni è un segnale sul fatto che Maurizio Sarri lo rimetterà titolare, dopo che a Bologna ha giocato Vedat Muriqi. Ai suoi lati Felipe Anderson a destra e Pedro a sinistra, con Mattia Zaccagni che a sua volta dovrebbe aver recuperato e andrà in panchina. Si attende l’ufficialità dei convocati, che però non riserverà grosse sorprese in casa Lazio.

I DUBBI – La Lazio arriva al match contro l’Inter dopo aver perso 3-0 a Bologna. Lì si è fatto espellere Francesco Acerbi, la sua sostituzione è una delle tante scelte di Sarri. In conferenza ha parlato di Stefan Radu, finora mai utilizzato in stagione, con la società che ha poi dovuto rettificare (vedi articolo). Il rumeno è in ballottaggio con Patric, parte favorito quest’ultimo con Luiz Felipe sicuro del posto. A sinistra Elseid Hysaj, a destra uno fra Adam Marusic e Manuel Lazzari (tutti e tre a caccia di riscatto). Non sono previste sorprese a centrocampo, nonostante Danilo Cataldi mantenga qualche speranza di superare Lucas Leiva e non sempre hanno giocato Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In porta José Manuel Reina confermato pur avendo fatto male al Dall’Ara. Questa la probabile formazione di Sarri per Lazio-Inter: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.