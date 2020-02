Lazio-Inter, Inzaghi ha un cambio obbligato in formazione. E un dubbio

Lazio-Inter è il big match di domani in Serie A. Per lo scontro diretto di vertice delle ore 20.45. Inzaghi non può schierare (per poco) la formazione tipo: ci sarà un cambio rispetto al solito, con un ballottaggio da risolvere nell’immediato prepartita.

UNA BATTAGLIA – Lazio-Inter è un dentro o fuori per il campionato, soprattutto con la Juventus attesa domani pomeriggio da un match morbido col Brescia. Per questo motivo Simone Inzaghi riaccoglie Sergej Milinkovic-Savic e Stefan Radu, che hanno scontato a Parma la squalifica, e può mettere in campo il meglio o quasi. L’unico assente è Senad Lulic, operato alla caviglia sinistra mercoledì scorso per un infortunio che lo terrà fuori almeno un mese: contro l’Inter giocherà Jony. In difesa il terzo è Luiz Felipe, favorito su Patric, mentre l’unico vero ballottaggio in casa Lazio è in attacco. Ovviamente non per Ciro Immobile, capocannoniere indiscusso della Serie A (soprattutto in questa giornata dove non giocherà Cristiano Ronaldo), ma per il compagno di reparto. Joaquin Correa è tornato domenica scorsa, dopo due settimane di stop per infortunio, Felipe Caicedo però in questi mesi si è invece guadagnato il posto da titolare a suon di gol e per questo è favorito (prevista staffetta). Questa la probabile formazione di Inzaghi per Lazio-Inter: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.