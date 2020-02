Galante: “Inter, questa la squadra che dà più garanzie a Conte. Padelli…”

Galante è ospite di “Sky Saturday Night” e, alla vigilia di Lazio-Inter, ha commentato la probabile formazione di Conte per domani. Secondo lui c’è ormai una struttura ben consolidata, che può anche permettersi di tenere Padelli come dodicesimo in attesa del rientro di Handanovic.

LA FORMAZIONE – Fra i titolari di Lazio-Inter dovrebbe esserci Matias Vecino (vedi articolo). Secondo Fabio Galante la scelta di Antonio Conte sull’uruguayano ha un motivo ben preciso: «Forse in questo momento la squadra che gli dà più garanzie è questa qui. Anche se io ero all’ultima partita a San Siro, ho visto Inter-Napoli e a me non è neanche dispiaciuto quando sono andati a quattro, che ha giocato 4-2-3-1 con Christian Eriksen dietro Romelu Lukaku con esterni Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Anche quella potrebbe essere una soluzione, ovviamente non adesso all’inizio. Daniele Padelli? È chiaro che sostituire uno come Samir Handanovic penso che per un dodicesimo non sia facile, per nessuno, però Padelli quando è stato chiamato in causa quest’anno solo nell’ultima partita (il derby, ndr) poteva far meglio nei gol. Ha giocato l’anno scorso in Coppa Italia, secondo me è un portiere affidabile e per questo non sono andati sul mercato. Hanno fatto un tentativo (per Emiliano Viviano, ndr) ma non hanno preso nessuno. Può capitare a tutti di avere due incertezze e due sbagli, poi con un portiere».