Allan fuori, caso Napoli. PSG 13 mesi dopo, Inter +1: cessione inevitabile?

Allan è ormai sempre più lontano dal mondo Napoli. Il centrocampista negli ultimi mesi si è reso protagonista di diversi episodi che l’hanno allontanato dalla piazza partenopea. Occhio ai rumors sul PSG prima e l’Inter poi sul mercato: cessione inevitabile in estate?

NUOVO CASO – Gattuso in conferenza stampa ha dichiarato l’esclusione di Allan per la poca intensità in allenamento (ecco le parole dell’allenatore). Mossa forte che rischia di distaccare ulteriormente il centrocampista dal Napoli. Secondo “Il Mattino”, la genesi dei problemi sarebbe da cercare nel mancato passaggio al PSG nel mercato invernale di un anno fa. Un mese fa, invece, si è parlato ripetutamente di Inter. Chissà che, a questo punto, il brasiliano non torni in orbita nerazzurra quest’estate. Di certo, è sempre più lontano dal mondo Napoli.